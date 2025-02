Rovello Porro, furto all’alba. Tabaccheria nel mirino dei ladri

Sono stati sorpresi dai carabinieri, avvisati dal proprietario della tabaccheria che si è reso contro del furto in atto nel suo negozio, e sono fuggiti abbandonando una parte della refurtiva. Il colpo è stato sventato dai carabinieri della stazione di Lomazzo giovedì notte alle 4.30, quando la pattuglie si è diretta verso la tabaccheria Moltrasio di piazza Porro. All’interno c’erano tre uomini con il volto coperto, si erano introdotti nei locali forzando l’ingresso secondario. Alla vista della pattuglia, sono fuggiti, abbandonando una parte del bottino, che è stato restituito al proprietario. I danni sono ancora da quantificare, così come la quantità di merce che la banda è riuscita a sottrarre. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno iniziato ad acquisire immagini di telecamere di videosorveglianza installate lungo la possibile via di fuga dei ladri. Pa.Pi.