Rottami e veicoli fuori uso. Sigilli alla discarica abusiva

Sequestrata a Leno una discarica abusiva da 5mila metri quadrati. I sigilli sono stati apposti nei giorni scorsi dalla polizia locale e dagli operatori di Arpa Brescia, su delega della Procura. Nel complesso sono stati sequestrati circa 5.000 mq con presenza di numerosi rifiuti, soprattutto rottami metallici, veicoli fuori uso e demolizioni, dispersi sia in aree esterne che occultati nella ventina di rimorchi presenti. Tra rifiuti e beni, si parla di oltre 2000 metri cubi di materiale. "Ovviamente le indagini faranno il proprio corso – commenta l’assessore regionale all’Ambiente e al Clima, Giorgio Maione – ma in Lombardia ormai è tolleranza zero verso queste situazioni anche grazie alla grande collaborazione tra istituzioni. Il territorio bresciano ha già dato in termini ambientali. Siamo impegnati a risolvere situazioni che si protraggono da decenni e che stiamo sbloccando. Non possiamo permettere la presenza di altre discariche abusive". Per il controllo del territorio, in particolare proprio sul fronte delle discariche, i controlli vengono effettuati anche con droni. "C’è una sensibilità collettiva crescente su questi temi e il lavoro di Arpa è puntuale in ogni situazione. Andremo avanti ancora più determinati", conclude Maione. F.P.