Rosa Genoni:. Made in Italy e femminismo

“Rosa Genoni. L’inventrice del Made in Italy che si batteva per i diritti delle donne“. Per i Martedì della Moda al Museo della Seta di Como, oggi dalle 18 il convegno con Barbara Pozzo, ordinario di Diritto Privato Comparato, Cattedra Unesco - Gender Equality and Women’s Rights in the Multicultural Society, Delegata del Rettore in materia di Uguaglianza di denere e Pari opportunità, Accademica dei Lincei, Responsabile scientifico Spoke 3 Progetto Pnrr Nodes; Paola Barbieri, storica dell’arte, ideatrice e conduttrice del format “Pioniere”; Valentina Jacometti e Maria Dominique Enza Feola dell’Università dell’Insubria a chiudere i lavori.