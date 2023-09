Rosa Bazzi, nuovo processo per diffamazione a Pietro Castagna

Como, 23 settembre 2023 – Per l’ennesima volta davanti ai giudici, per l’ennesima diffamazione a Pietro Castagna. Un’onda lunga di fascicoli giudiziari, che ancora ieri ha condotto in Tribunale a Como Rosa Bazzi, condannata all’ergastolo in via definitiva per la strage di Erba dell’11 dicembre 2006. In questo caso, le affermazioni lesive della dignità, sarebbero state fatte durante una puntata della trasmissione televisiva Le Iene, nel 2019.

Per questo motivo, assieme a lei sono imputati il giornalista Antonio Monteleone, e gli autori della puntata Marco Occhipinti e Davide Parenti. Quest’ultimo stralciato per un problema di notifica, e ieri riunito al fascicolo principale, accusati di aver dato spazio alle sue affermazioni. Il tema era sempre lo stesso: cercare di sostenere l’innocenza della Bazzi e di suo marito Olindo Romano, condannati all’ergastolo per la strage di Erba, e di attribuire a Castagna un coinvolgimento in quanto accaduto. Ieri le difese hanno sollevato una questione di competenza territoriale. Il caso potrebbe essere giudicato a Monza. Se ne riparla a novembre.