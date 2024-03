Rischia di investire agente della Locale. Il pirata della strada aveva ottantatré anni

CARAVAGGIO (Bergamo)

A ottantatré anni non si è fermato alt e ha rischiato di investire l’agente della polizia locale di Caravaggio che aveva cercato di fermarlo a un posto di blocco. L’anziano alla guida dell’auto si è poi allontanare. Il risultato, fortunatamente, non ha prodotto feriti, ma si è chiuso con la rottura della paletta che vanamente il vigile aveva agitato davanti al parabrezza della vettura. A riferire l’episodio è il Comune in una nota ufficiale. Gli agenti si sono subito messi all’inseguimento del conducente che non si è fermato neppure quando si è visto tallonare dalla pattuglia, scappando lungo le strade della cittadina della Bergamasca. La corsa dell’83enne si è conclusa solo quando un altro automobilista, notando i lampeggianti dell’auto della polizia locale, ha fermato il proprio veicolo, rendendo impossibile al conducente in fuga di proseguire. Non che l’anziano si sia rassegnato: ha infatti tentato "altre manovre pericolose" prima di arrendersi. Gli agenti hanno messo la vettura in sicurezza con il cambio in folle, ma l ’anziano li ha colpiti con pugni al volto. Medicati al pronto soccorso, hanno rimediato una prognosi di una settimana. Alla fine sono riusciti a farlo scendere per accompagnarlo al comando. Secondo il racconto della polizia locale l’uomo "ha sempre tenuto un comportamento aggressivo nei confronti degli agenti anche durante l’identificazione e la verbalizzazione". Un incubo. L’uomo è stato denunciato alla Procura per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale e sanzionato per omessa revisione dell’auto e per non essersi fermato all’alt; infine è stata chiesta al Prefetto la verifica del possesso dei requisiti alla guida. Amanzio Possenti