Ricostruito il volto della mummia

Tornerà visibile dopo duemila anni il volto della mummia custodita al Museo Civico di Erba. Il reperto risale alla XXX dinastia, dal 390 a.C. al 208 a.C., tral’arrivo di Alessandro Magno in Egitto nel 332 e la prima fase del Periodo Tolemaico. La ricostruzione del volto è stata fatta dalla dottoressa Chantal Milani, antropologa forense, membro del Mummy Project, che ha all’attivo numerose ricostruzioni di personaggi storici, tra cui Dante, Angelo Poliziano, Raffaello. L’appuntamento è domenica 27 ottobre alle 17, nella Biblioteca “G. Pontiggia” di Erba, in via Joriati.