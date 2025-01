Como, ricercato in Italia per terrorismo: arrestato in Svizzera ed estradato

Como, 7 gennaio 2025 – E’ stato rintracciato in Svizzera ed estradato, ricercato da tempo dalla Squadra Mobile di Como, in quanto indagato e destinatario di misura cautelare nell’ambito vasta operazione antimafia condotta dalla Squadra Mobile di Como e della Sisco di Milano, su un’organizzazione criminale transnazionale che aveva cellule localizzate nei maggiori Paesi europei, in Turchia oltre che nell’area balcanica.

L’uomo, un turco di 41 anni residente in Svizzera, è stato raggiunto da un mandato di arresto e rintracciato in Svizzera dalle autorità elvetiche. E’ stato quindi estradato con la consegna alla Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso che, al termine degli atti e delle notifiche, lo ha trasferito in carcere al Bassone. Il gruppo criminale è accusato di traffico di stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e riciclaggio, i cui proventi venivano destinati al finanziamento di una banda armata che aveva il fine di costituire un’associazione con finalità terroristiche e commettere omicidi.