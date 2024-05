Riapre dopo sette mesi la Vello-Toline

Tempo permettendo, decine di persone sono attese anche oggi lungo la strada ciclopedonale Vello-Toline, rimasta chiusa per sette mesi dopo l’incidente stradale costato la vita a un camionista di 50 anni, precipitato dalla sovrastante Strada 510 Sebina sulla ferrovia Brescia- Iseo-Edolo causando danni anche alla ciclopedonale. La ferrovia e il versante roccioso sono stati sistemati, il fondo strada completamente rifatto con l’inrerramento dei cavi elettrici Enel.

Le piogge incessanti delle ultime settimane hanno ritardato i lavori. Qualche giorno fa, finalmente, la strada ha riaperto da entrambi i lati: da Pisogne e da Vello di Marone. Inizialmente infatti solo alcuni chilometri erano fruibili nel territorio comunale di Pisogne, mentre a Marone le asfaltature dovevano ancora terminare. Il tratto a strapiombo sul lago d’Iseo, considerato uno dei più belli di Lombardia, torna dunque transitabile da ciclisti e pedoni, che potranno usufruire anche del percorso tra Toline e Pisogne, anche se non completamente terminato. La linea ferroviaria era stata riaperta a pasqua.

Per la ciclopedonale è servito un po’ di tempo in più, ma ora tutto è in sicurezza. La strada è stata divisa: da una parte pedaleranno i ciclisti, dall’altra passeggeranno i pedoni così da evitare scontri e incidenti. Dalla strada Vello-Toline è possibile godere di paesaggi meravigliosi, in particolare quelli della riva bergamasca, nonché di rocce così verticali che la nascondono dando l’impressione di essere sospesi sul Sebino.

Mi.Pr.