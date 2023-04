Restauro Villa Candiani Assegnati i lavori

Si fa più vicino il museo dedicato a Ezio Frigerio e alla moglie Franca Squarciapino, premio Oscar nel 1991 per i costumi del Cyrano de Bergerac, all’interno di Villa Candiani i cui lavori di restauro conservativo sono stati assegnati in questi giorni dalla Provincia che ha agito in funzione di stazione appaltante per il Comune di Erba. Ad aggiudicarsi l’intervento per 1,2 milioni di euro, con un ribasso del 14% rispetto all’importo a base d’asta di 1,34 milioni di euro, è stata l’azienda Edilgrande Srl di Mariano Comense. L’aggiudicazione dell’appalto arriva quasi due anni dpo l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune, quasi un record considerando che prima di poter esperire la gara è stato necessario ottenere il parere favorevole da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali, visto che la villa è un bene vincolato. Il progetto prevede il restauro dell’edificio che in passato è stato la sede della pretura e poi, in tempi più recenti, ha ospitato gli studenti del liceo Galilei e dell’istituto magistrale Carlo Porta. Verrà installato anche un ascensore e sistemati gli impianti di sicurezza dell’edificio che ospiterà le collezioni d’arte dello scenografo Frigerio, oltre ai costumi da Oscar della moglie.