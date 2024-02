Record di feriti in 20 chilometri. Il triste primato della “Francesca“

Poco più di venti chilometri che attraversano orizzontalmente la pianura bergamasca, da Canonica d’Adda a Mornico al Serio. La strada Provinciale 122, la storica arteria conosciuta come Francesca, occupa la prima posizione della classifica delle strade provinciali con il maggior numero di incidenti e di feriti. Secondo i numeri di Aci Bergamo (Automobile club italiano) nel 2022 (l’anno di riferimento, visto che i dati del 2023 sono ancora in fase di elaborazione) si sono registrati 33 incidenti stradali sul totale di 416 dell’intera rete delle strade provinciali bergamasche (in tutto 190), che coprono complessivamente 931 chilometri (sono escluse tutte le strade statali, gestite dall’Anas e quelle comunali). La Francesca è prima anche per il numero dei feriti, che sono stati 54 nei 33 incidenti registrati. Un dato destinato a peggiorare, visto che nel 2023 lungo la Provinciale 122 si è verificato un incidente costato la vita a due persone: un frontale all’altezza del comune di Spirano. Nell’elenco delle strade con più incidenti, subito dopo la Francesca arriva la Provinciale 91 della Valle Calepio: lungo i suoi 14,6 chilometri si sono verificati 23 incidenti, che hanno provocato un morto e 28 feriti. Seguono due strade dell’Isola Bergamasca: la Provinciale 166 che collega Ponte San Pietro con Calusco d’Adda e che, in 11,6 chilometri, ha registrato 19 incidenti con un morto e 28 feriti, mentre la Provinciale 155, che collega Ponte San Pietro con Bonate Sotto e Capriate San Gervasio, lunga poco meno di 10 chilometri, ha registrato in un anno 19 incidenti e 25 feriti. Nell’Isola Bergamasca anche la quinta strada con più incidenti: si tratta della Provinciale che collega Calusco con Capriate, nota anche come Rivierasca e che lungo i suoi 10,6 chilometri ha registrato 16 incidenti con un morto e 22 feriti. Stesso numero di incidenti della Provinciale 35 della Valle seriana, la Bergamo-Nembro, dove però i feriti sono stati 24. Un’altra classifica calcola invece il livello di pericolosità delle strade provinciali bergamasche, calcolato come "proporzione del numero di decessi negli incidenti". La più pericolosa è la Provinciale 23, che collega Sedrina con Ubiale Clanezzo: è lunga un solo chilometro sui quali nel 2022 si sono registrati due incidenti ma con un morto e un ferito.

M.A.