Rapine e spaccate in centro. Arrestato un 33enne già denunciato per un furto

È stato identificato e arrestato in stazione ieri mattina un 33enne, romeno, ritenuto responsabile di diverse spaccate di vetrine e rapine in alcuni esercizi commerciali in centro, con sottrazioni di denaro o altri beni, soprattutto nelle zone di Borgo Palazzo e piazza Sant’Anna. Tre giorni fa era stato già denunciato per furto. Durante l’attività di controllo del territorio nelle aree comprese fra piazzale Marconi, la stazione ferroviaria e quelle delle autolinee, il personale della Squadra Volanti durante un servizio ha notato il romeno. Alla vista dell’equipaggio, il 33enne ha cercato di allontanarsi nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Ma invano perché è stato raggiunto e bloccato dagli agenti che lo hanno identificato. Dopo gli accertamenti di rito, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip. Ora si trova in carcere. Ma come si è risaliti a lui? Determinanti durante l’attività di indagine, sono stati i sistemi di videosorveglianza e l’incrocio di dati investigativi, da parte della Squadra Mobile e l’ Ufficio prevenzione generale della questura di Bergamo. Risultanze che coincidevano e portavano al romeno. Solo 3 giorni fa era stato denunciato per il furto in un negozio di fiori in piazza Sant’Anna. Oltre a lui la Mobile aveva deferito un marocchino di 26 anni, irregolare per furti e danneggiamenti in esercizi commerciali, in via Broseta e in via Tasso. Anche in quel caso la polizia era risalita ai due dopo aver visionato i filmati di diverse telecamere. In particolare il marocchino era stato l’autore del furto a un’erboristeria di via Tasso, di fronte alle scuole Donadoni nella notte tra il 10 e l’11 marzo. F.D.