Odore di gas nella villetta, c’erano i ladri con un flessibile

Odore di gas in casa e la proprietaria chiama i vigili del fuoco, temendo in una fuga e nel pericolo di restare intossicata, ma poi scopre che c’è stato un assalto da parte dei ladri.

Giovedì tra le 19 e le 19.30 dei ladri sono penetrati in un’abitazione di via Bosco, normalmente disabitata in quanto i proprietari risiedono in un’altra casa. La proprietaria, che a quell’ora però era nell’appartamento, ha avvertito odore di gas e ha chiamato i vigili del fuoco per farne verificare la presenza nella villetta. Quando i pompieri sono arrivati, hanno controllato e in breve si sono resi conto che non vi era in atto alcuna fuga di gas, ma che l’odore percepito era dovuto all’utilizzo di un flessibile e dal taglio di metallo.

La proprietaria e i vigili del fuoco hanno controllato l’abitazione è così si sono resi conto di aver avuto la visita dei ladri. Sono stati chiamati anche i carabinieri e sul posto, intorno alle 20, è arrivata una pattuglia di militari di Romanengo.

I malviventi hanno dato l’assalto alla villetta forse sapendo che è abitualmente vuota, scardinando una porta finestra. Una volta dentro l’edificio, hanno cercato soldi e gioielli o altro da rubare, ma non hanno trovato nulla: la casa infatti è una seconda abitazione e i proprietari non lasciano niente di prezioso.

Tuttavia i ladri, passando di stanza in stanza, si sono imbattuti nella cassaforte a muro e, con un flessibile, l’hanno aperta, provocando l’odore scambiato poi per gas dalla proprietaria.

Ma una volta aperta la cassaforte, altra brutta sorpresa per i malviventi, che l’hanno trovata vuota e se ne sono dovuti andare in fretta e senza portarsi via alcuna refurtiva. La proprietaria ha comunque presentato denuncia presso i carabinieri del borgo per tentato furto con scasso.

Si stanno esaminando i filmati delle telecamere per cercare di individuare i malviventi.

Pier Giorgio Ruggeri