Rapinano un ragazzino di 16 anni. Due finiscono in manette

Hanno rapinato del portafogli un ragazzino di 16 anni di Tavernola, lunedì pomeriggio in centro città, chiedendogli di cambiare 10 euro. Ma quando il ragazzo ha estratto i soldi, lo hanno spintonato e gli hanno strappato una banconota da 5 euro. Poi i due sono fuggiti verso i portici Plinio, mentre il ragazzino, assieme a un amico, ha chiamato la Squadra Volante. La polizia ha rintracciato due marocchini: Mohamed Rihai, 24 anni senza fissa dimora e irregolare, e Mohamed Mehouachi, 32 anni, residente ad Albavllla. Dopo aver ricostruito come erano avvenuti i fatti, il furto di denaro è stato qualificato come rapina, in quanto il sedicenne è stato spintonato per sottrargli i soldi. I due sono quindi stati arrestati, ma nel frattempo è emerso che Rihai aveva già rimediato una denuncia a piede libero domenica pomeriggio, per le molestie sessuali avvenute a bordo dell’autobus numero 6 nei confronti di una ragazzina comasca di 15 anni. Prima di essere portato al Bassone, a Mehouachi sono stati notificati due fogli di via, per i comuni di Erba e di Como. Pa.Pi.