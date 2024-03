Mozzate, rapinano la sala slot e picchiano il proprietario: arrestati quattro giovanissimi

Erano entrati nella sala slot “Gold Bet” di Mozzate armati e a volto coperto, avevano colpito il titolare alla testa e svaligiato circa 4.000 euro dall’attività. I presunti responsabili sarebbero quattro giovanissimi, di cui due minorenni, arrestati giovedì per rapina violenta.

I fatti risalgono allo scorso 19 dicembre. Le indagini che hanno permesso di risalire ai presunti colpevoli sono state coordinate dalla Procura di Como. I due minorenni, due fratelli di Lomazzo (Como), sono stati arrestati lo scorso 22 marzo, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Milano.

All'alba di oggi sono stati arrestati i due complici maggiorenni, un ragazzo di 21 anni di Lentate sul Seveso (Monza Brianza) e un ventenne di Lomazzo, trasferiti – fa sapere una nota dei carabinieri di Cantù – nel carcere di Como.