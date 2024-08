Rapina il negozio di dolci, ma viene arrestato dopo poche ore

Ha finto di essere un cliente del negozio Centro Dolci di via Provinciale per Lecco, domenica pomeriggio, poi ha finto di avere un’arma nascosta sotto la maglietta, e si è fatto consegnare l’incasso, 4000 euro in contanti. Poi è fuggito, ma la sua identità è rimasta ignota per poche ore: i carabinieri di Albate avrebbero già individuato e denunciato a piede libero – essendo ormai trascorsa la flagranza - l’uomo ritenuto responsabile del colpo, un soggetto già noto, con numerosi precedenti simili alle spalle, di mezza età e residente in zona. La rapina è avvenuta alle 17.30, quando il rapinatore è entrato nel negozio, ha gironzolato un po’ fingendosi interessati all’acquisto, e poi ha minacciato la cassiera. Aveva il volto parzialmente coperto da occhiali da sole, e dalla visiera del berrettino calata fin sugli occhi. Mostrando di avere un’arma nascosta sotto la maglietta. Non appena è fuggito, la donna ha chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile e una della stazione di Albate. Pa.Pi.