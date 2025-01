Rapina di gruppo, arrestati quattro minorenni

Un’aggressione con rapina tra ragazzini minorenni avvenuta lunedì pomeriggio in piazza Vittoria, a ridosso della città murata, che ha condotto in carcere quattro minorenni, arrestati in flagranza dalla polizia. Sono un sedicenne pakistano residente a Cantù, un altro sedicenne turco residente a Sagnino, un quattordicenne tunisino residente a Prestino e un quindicenne italiano residente a Como, ora accusati di rapina in concorso. Le vittime sono due coetanei residenti in alto lago, che mentre stavano passeggiando, sono stati accerchiati da un gruppo di giovani, che li hanno aggrediti. A uno dei due è stata sferrata una testata in pieno viso, che lo ha fatto cadere a terra. Poi gli sono stati sottratti 100 euro dal marsupio che aveva addosso. Il secondo è stato trascinato a terra con forza dal gruppo, mentre uno degli aggressori tentava di rapinargli il telefono cellulare, senza riuscire a strapparglielo dalle mani per la resistenza della vittima. A quel punto i quattro rapinatori sono scappati verso via Milano. Ma una delle due vittime ha subito chiamato il 112, consentendo l’immediato intervento di due pattuglie della Squadra Volante, con dettagliate informazioni e descrizioni degli autori dell’aggressione. Il gruppo è stato incrociato pochi attimi dopo in via Milano, dove i ragazzi stavano camminando a passo veloce. Una volta in Questura, è stata raccolta la denuncia delle vittime e proceduto con il riconoscimento dei quattro rapinatori attraverso un album fotografico, ai quali sono stati trovati i 100 euro già suddivisi tra loro. Il pubblico ministero di turno della Procura dei Minorenni di Milano ha disposto l’arresto in flagranza e il trasferimento al Beccaria di Milano, dove oggi saranno interrogati dal giudice. Nel frattempo, si sta valutando l’emissione di provvedimenti amministrativi di Dacur, il Daspo urbano, nei confronti dei quattro minorenni.

In occasione delle festività di fine anno, la Prefettura in accordo con le forze di polizia, durante le ultime riunioni tecniche di coordinamento, ha disposto e attuato l’incremento dei servizi di controllo del territorio, soprattutto nei luoghi di maggior affluenza di persone, con il potenziamento delle pattuglie e dei controlli. Un dispositivo di prevenzione che proseguirà anche nelle prossime settimane.