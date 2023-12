Quell’invito a occupare le case aveva fatto il giro d’Italia

Aveva suscitato scalpore l’invito a occupare casa per chi non ce l’ha lanciato da don Giusto Della Valle nel suo editoriale sul numero di settembre del periodico Il Focolare della parrocchia della frazione Rebbio. A distanza di mesi la situazione di Como per quanto riguarda l’accoglienza è sempre emergenziale. Don Giusto proponeva "a chi temporaneamente amministra la città di Como di affidare gli appartamenti comunali non a norma non all’Aler ma alle Associazioni della città che sono in grado di mettere a norma gli appartamenti stessi". Per esempio, la parrocchia di Rebbio "è in grado di mettere a norma una decina di appartamenti ogni anno e di deciderne con il Comune la destinazione". "Se qualche famiglia avente diritto alla casa si trovasse messa in strada, propongo di passare in casa parrocchiale a Rebbio perché le si dia la lista degli appartamenti comunali vuoti...affinché ciò che ingiustamente non viene dato venga occupato. Darò loro una mano ad entrare, presenterò loro i vicini di casa, li inviterò a rispettare le regole del condominio".