Quattro furti a scuola Identificato il ladro

È stato individuato l’autore dei quattro furti avvenuti nell’ultimo mese nella scuola per l’infanzia Rodari a Treviglio. Si tratta di un 60enne residente a Treviglio, tossicodipendente e con precedenti. I sospetti delle forze dell’ordine da tempo si erano concentrati su di lui e l’installazione di una microcamera nella scuola lo ha colto in flagrante. L’uomo è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Treviglio che lo hanno condotto al comando e denunciato a piede libero per furto. Sempre lui sarebbe anche l’autore di due colpi in un’altra scuola cittadina, ma le indagini sono ancora in corso. L’ultimo furto, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana aveva destato scalpore perché erano state rubate apparecchiature elettroniche appena ricevute dalla scuola e non ancora installate. Un furto che aveva lasciato nello sconforto la dirigente scolastica Annalisa Settimio. Anche i genitori dei bambini che frequentano l’asilo Rodari in una lettera inviata idealmente ai ladri avevano chiesto di "porre un freno a queste scorribande perché a rimetterci erano dei bambini".

