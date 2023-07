Treviglio, viene punto da vespa e sta male: agente della Polizia locale salva camionista

Treviglio (Bergamo) – In shock anafilattico dopo la puntura di un insetto è stato salvato dal tempestivo intervento di un agente della Polizia locale di Treviglio.

È accaduto tutto in pochi minuti, nel primo pomeriggio di martedì, intorno alle 14 quando il conducente di un mezzo pesante, un trentaduenne, ha iniziato a sentirsi male dopo essere stato punto da un insetto. L’autista si trovava in viale Ortigara, è riuscito ad attirare l’attenzione di un motociclista della Polizia locale. Il vigile ha prima posizionato il mezzo pesante in sicurezza e successivamente attivato la macchina dei soccorsi tranquillizzando nel contempo il malcapitato.

Sul posto sono giunti in pochi minuti la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza e l’automedica. Il personale sanitario dopo le valutazioni del caso ha somministrato al camionista la terapia adeguata a contrastare la violenta reazione allergica. Il camionista è stato trasportato all’ospedale di Treviglio per il necessario periodo di osservazione: in serata è stato dimesso senza conseguenze.

"Complimenti ai nostri agenti – ha sottolineato il sindaco Juri Imeri – che anche durante i temporali dei giorni scorsi hanno dimostrato grande senso del dovere, massima professionalità e piena disponibilità nell’interesse dei cittadini".