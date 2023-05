Provincia, ente e suo territorio a portata di clic

Tutta la provincia di Lecco e l’Amministrazione provinciale a portata di click o di touchscreen di smartphone e tablet. Basta una connessione internet. A Villa Locatelli hanno ultimato il progetto per la pubblicazione online di 38 dataset open data. Si tratta di database che raccolgono il patrimonio informativo pubblico attraverso le tecnologie digitali e promuove la cultura dei dati aperti, come del resto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale e della direttive europee.

I dataset pubblicati riguardano agriturismi, agriturismi con possibilità di pernottamento, autorizzazioni paesaggistiche, le autoscuole, i bandi di gara e i contratti, i canoni di locazione, le officine per le revisioni delle auto, concorsi, Protezione civile, le elezioni provinciali, gli enti controllati, quelli di vigilati, gli esami di maturità, i negozi e gli esercizi pubblici per celiaci, le gallerie d’arte, le gare d’appalto, le proprietà immobiliari provinciali, gli incassi, le multe staccate per le infrazioni al codice della strada, gli interventi di recupero della fauna selvatica con luogo ed esito, le iscrizioni alle scuole superiori, organizzazioni di volontariato, pagamenti, i parcheggi per camper, i provvedimenti politici, quelli dei dirigenti, piste ciclabili, le società partecipate, sovvenzioni e contributi, alberghi, strutture extralberghiere, strutture ricettive, i tempi di pagamento, il censimento arboreo e arbustivo di Villa Monastero, gli ingressi a Villa Monastero, i matrimoni e le cerimonie celebrate e le mostre e gli eventi sempre a Villa Monastero. Per ogni argomento ci sono numeri, date, posti, indirizzi, contatti telefonici, statistiche. D.D.S.