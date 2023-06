Produzione ed etica Cioccolato buono e giusto con il marchio “Icam”

Una tentazione cui è difficile resistere il cioccolato, anche se in pochi si interrogano su lungo processo che sta dietro questa bontà, ottenuta grazie alla lavorazione delle fave di cacao che spesso sono coltivate in zone povere o al centro di conflitti. Per fortuna ci pensa Icam, da tre generazioni azienda leader in Italia e in Europa nella produzione di cioccolato e semilavorati del cacao, a garantire la sostenibilità della sua produzione anche dal punto di vista dei diritti umani e del lavoro. L’azienda che è nata a Lecco, ma ora a sede a Orsenigo in provincia di Como, ha aderito all’UN Global Compact delle Nazioni Unite. Si tratta di una struttura operativa per aziende che, come Icam, si impegnano quotidianamente per implementare azioni volte alla sostenibilità e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. Un approccio che è diventato un fattore identitario per Icam, che è una delle poche aziende al mondo in grado di controllare in maniera completa ed integrata la filiera produttiva. "Questo approccio rispecchia profondamente la cultura della nostra azienda, ragion per cui l’adesione a questa iniziativa contempla per Icam il massimo impegno ad includerli e ad attuarli all’interno della nostra strategia - spiega Sara Agostoni che si occupa dei progetti di sostenibilità dell’azienda - rappresentando così un’ulteriore occasione di affermazione della nostra identità. Questo network, inoltre, costituisce un’opportunità preziosa che ci permetterà di affrontare e condividere esperienze di business insieme alle altre realtà aderenti che appoggiano la nostra stessa filosofia, in un percorso comune verso la sostenibilità". Una filiera davvero lunga quella del cioccolato di Icam, che parte dall’approvvigionamento della materia prima, il cacao, in 23 Paesi fino alla sua commercializzazione in oltre 70 mercati. Grazie al suo impegno, portato avanti in quasi ottant’anni di storia, il marchio lariano è oggi in grado di controllare in maniera completa ed integrata la filiera produttiva, selezionando le migliori piantagioni di cacao al mondo e collaborando strettamente con i produttori, sostenendo le comunità locali e tutelando la biodiversità. Un impegno a cui si affiancano investimenti costanti in termini in innovazione. Roberto Canali