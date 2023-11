Primaluna, si cerca un uomo disperso in montagna: era uscito per una passeggiata

Primaluna (Lecco), 20 novembre 2023 - Sono in corso dal tardo pomeriggio le ricerche di un uomo, residente in paese, che era uscito per una passeggiata in montagna e non ha fatto ritorno. A dare l'allarme sono stati i familiari preoccupati di non vederlo tornare nonostante il buio.

Oltre ai vigili del fuoco che sono intervenuti con la squadra Saf sono mobilitati, anche i tecnici del Soccorso Alpino e i soci del Motoclub Valsassina che stanno perlustrando i sentieri che salgono sulle montagne con le loro moto.

Tra di loro c’è anche il campione del mondo di Trial, Matteo Grattarola che è una delle anime del gruppo sportivo. Per ora le ricerche non hanno dato esito, ma stanno proseguendo con l’aiuto delle fotoelettriche e delle torce.