Preso a pugni in discoteca. Trovato l’aggressore

È stato preso a pugni per uno sguardo di troppo o un apprezzamento non gradito a una ragazza un trentunenne di Capiago Intimiano aggredito all’interno di una discoteca in via Sant’Abbondio a Como. L’uomo ha chiamato il 112 e grazie all’interno degli agenti della questura, che hanno visionato le immagini delle telecamere all’interno del locale, ha potuto risalire all’identità del suo aggressore che nel frattempo si era allontanato e potrà così decidere se presentare o meno denuncia per l’accaduto.