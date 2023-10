Como, come partecipare al Premio Sole d'Oro per il volontariato: focus su clima e ambiente

Como, 4 ottobre 2023 - Torna il Premio Sole d’Oro del Centro di servizio per il volontariato dell’Insubria, un riconoscimento speciale che celebra il contributo delle associazioni e dei volontari nel territorio delle province di Como e Varese. Nato oltre venti anni fa, è articolato in tre categorie distintive: Sole d'Oro, Sole d'Oro Giovani, e Sole d'Oro Associazioni.

La prima, Sole d’Oro, è dedicata al riconoscimento dei volontari che si sono particolarmente distinti nella promozione dei valori della solidarietà, del dono, del volontariato e della partecipazione attiva nella comunità, di età superiore a 29 anni.

Categoria Sole d'Oro Giovani è stato istituito nel 2007 per riconoscere il contributo dei giovani volontari, con età compresa tra 16 e 29 anni, impegnati nelle attività di volontariato. È possibile presentare candidature individuali o di gruppo.

Infine nella categoria Sole d'Oro Associazioni, per il 2023, Csv Insubria ha deciso di mettere in luce l'importante tema di “Clima, ambiente e conseguenze per la società”.

Una scelta che riflette la crescente consapevolezza dell'urgenza di affrontare le sfide ambientali e climatiche nella società contemporanea e il ruolo cruciale svolto dalle associazioni in vari settori. La premiazione si terrà il 2 dicembre 2023, in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato. Per candidarsi e per ulteriori informazioni: www.csvlombardia.it/como e 031.301800.