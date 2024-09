Premio Don Malgesini. Aperte le candidature

La Provincia di Como ha emesso il bando per la quarta edizione del "Premio Don Roberto Malgesini". La benemerenza ha lo scopo di riconoscere pubblicamente valore ed estimazione nei confronti di coloro che, con opere concrete nei diversi campi delle attività umane, hanno svolto un ruolo importante per la comunità provinciale, contribuendo con la propria azione ad affermare il prestigio e la conoscenza del territorio e della sua storia, a diffondere sentimenti di solidarietà sociale ed economica, a servire le istituzioni pubbliche e private con senso di abnegazione nell’interesse generale. Per l’anno 2024, la presentazione delle candidature dovrà avvenire, con l’utilizzo della modulistica disponibile sul sito della Provincia al link: https://www.provincia.como.it/-/premio-malgesini-2024 entro e non oltre la giornata di venerdì 25 ottobre 2024 con le seguenti modalità: consegna a mano al protocollo dell’Ente nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 09.30 alle ore 11.30, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it. Pa.Pi.