Precipita dal tetto: infilzato da un tondino Prognosi riservata

Grave infortunio sul lavoro ieri poco prima delle dieci in via Michelangelo a Carpenedolo. E ancora una volta, anche se come concausa, a metterci lo zampino è stato il maltempo. Un uomo di 45 anni stava sistemando i coppi di un tetto danneggiato dalla grandine quando è scivolato dalla copertura, finendo a terra e infilzato al torace da un tondino di ferro. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, un’ambulanza, un’auto con medico a bordo e l’elicottero. Una volta liberato dal manufatto di ferro, il ferito è stato stabilizzato e portato in ospedale a Brescia in prognosi riservata. Ai tecnici dell’Ats e ai carabinieri di Desenzano il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare se le normative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro fossero rispettate. Mi.Pr.