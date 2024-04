Porte aperte negli ospedali. Più tempo da dedicare ai propri cari ricoverati

Una vera e propria liberazione dopo gli anni degli stringenti limitazioni dovute alla pandemia. Da giovedì negli ospedali di Treviglio e Romano di Lombardia ci sarà più tempo per far visita ai pazienti ricoverati. È quanto deciso, nei giorni scorsi, dalla Direzione strategica della Asst Bergamo Ovest, per allargare ulteriormente le fasce orarie di visita dei pazienti e rendere le due strutture ospedaliere sempre più aperte. Oggi la fascia oraria di visita è dalle 15 alle 20, ma da giovedì i parenti, caregivers e conoscenti dei malati ricoverati potranno visitare i loro cari dalle 11 alle 21. Resterà in vigore l’unica eccezione per la degenza psichiatrica che permetterà la visita ai pazienti dalle 16 alle 18 e dalle 19 alle 21. "È una decisione maturata e condivisa sia con la Direzione sia con gli operatori - precisa il direttore generale Giovanni Palazzo -in quanto siamo consci degli indiscutibili benefici, sia psicologici sia clinici, derivanti dall’aver accanto i propri familiari, caregivers e amici durante il ricovero. Con questa azione l’Asst ha anche l’obiettivo di incrementare il processo di umanizzazione delle cure nelle proprie strutture. Abbiamo scelto come data il 25 aprile non a caso".

M.A.