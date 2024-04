Porlezza, chi era il turista morto per salvare il cane nel torrente. Sotto choc la testimone della tragedia

Porlezza (Como), 26 aprile 2024 – Si è immerso nel fiume per recuperare il suo cane scivolato in acqua, e non è più riemerso. Il corpo di Pania Chhom Uk, turista francese di origine asiatica, 34 anni, è stato recuperato dopo due ore di ricerche, verso le 11.30 di domenica, quando oramai per lui non si poteva fare più nulla. I medici hanno comunque disposto il trasporto in ospedale, come stabilisce il protocollo, ma all’arrivo al pronto soccorso del Manzoni di Lecco, i medici hanno dichiarato ufficialmente il suo decesso.

Residente in Alsazia, in questi giorni era alloggiato al Camping International di Porlezza assieme alla compagna e al loro bimbo di un anno, Chhom si è avviato con il suo cane a fare una passeggiata: all’altezza di via Osteno, mentre costeggiavano il torrente Cuccio che si immette nel lago di Porlezza, il cane è scivolato in acqua.

Un punto insospettabilmente pericoloso per due motivi: innanzi tutto quel tratto corrisponde alla foce del fiume, dove sono presenti correnti che spingono verso il largo. Inoltre ieri mattina alle 9.30, le temperature erano molto basse, e l’acqua gelida. Quando l’uomo si è immerso nel tentativo di soccorrere il cane, è finito sott’acqua e non è più riemerso, forse per un colpo di freddo che ha causato un malore. Una scena a cui ha assistito una donna di 27 anni che immediatamente ha allertato i soccorsi e che, allo stesso tempo, ha avuto un malore per lo spavento. Ma nei minuti successivi, ha continuato a non riemergere, facendo temere, fin da subito, che l’epilogo potesse essere dei peggiori. A Porlezza si sono concentrate le squadre di soccorso: carabinieri di Porlezza. 118 e vigili del fuoco con specialisti fluviali del comando di Como, una squadra del distaccamento di Menaggio con sommozzatori di Milano e l’elicottero del nucleo di Malpensa. I sommozzatori, dopo aver scandagliato il fondale del lago, allargando le ricerche rispetto alla foce del fiume, lo hanno individuato, in arresto cardiaco da ipotermia. L’elicottero del 118 lo ha trasportato a Lecco, mentre venivano portate aventi le manovre rianimatorie, ma senza esito. Il medico ha prestato assistenza anche alla ventisettenne, in stato di choc, che tuttavia ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nel frattempo i carabinieri lo hanno identificato e rintracciato la compagna.