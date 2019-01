Como, 20 gennaio 2019 - L'assessore alla sicurezza, immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato ha consegnato le onorificenze a 28 operatori di polizia locale lombarde che si sono distinti in particolari episodi avvenuti nel 2017. La cerimonia si è tenuta presso a Como presso Villa Olmo. Alle premiazioni hanno inoltre preso parte il prefetto della citta' lariana, Ignazio Coccia, il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. Anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha voluto inviare un messaggio ai presenti, ringraziando i rappresentanti della Polizia locale per l'impegno costante finalizzato alla sicurezza dei cittadini. Le Polizie locali che hanno ottenuto i riconoscimenti sono

quelle di Brescia, Cantu', Erba, Mantova, Milano, San Donato Milanese, Toscolano Maderno, Tradate e Vanzaghello.

Il vostro ruolo è particolarmente importante ha dichiarato l'assessore De Corato - in una societa' in cui il bisogno di sicurezza si esprime con sempre maggior forza a diversi livelli. Si tratta di una priorita' trasversale". In merito all'attivita' svolta dalle polizie locali, l'assessore ha sottolineato come l'assessorato alla Sicurezza sia al lavoro su nuovi bandi nuovi bandi per dotare gli agenti di strumenti molto importanti per la difesa personale come spray urticante, taser e body cam. "Con i riconoscimenti consegnati oggi - ha concluso De Corato - intendiamo sottolineare un grande valore e premiare persone che con coraggio, spirito d'iniziativa, professionalita' e tempismo hanno onorato il Corpo a cui appartengono. In questo giorno ricordiamo, inoltre, con commozione e affetto tre agenti deceduti durante il servizio: il vice Commissario Massimo Iussa, il Commissario Gino Zanardini e l'agente Nicolo' Savarino. Per quest'ultimo si tratta di un riconoscimento significativo anche in considerazione del fatto che il rom che lo uccise e' libero e che la vita di Savarino fu quantificata in 30.000 euro come risarcimento". Sono in tutto 14 gli episodi citati durante la consegna delle onorificenze e 28 gli agenti premiati.

Una menzione speciale e' stata attribuita al corpo dei 'ghisa' di Milano 'per il senso del dovere, la professionalita' e la grande umanita' dimostrati mettendosi a disposizione delle popolazioni dei territori di Amatrice e dei comuni limitrofi colpiti dal terribile sisma'. Infine e' consegnata una targa alla memoria all'agente di Polizia locale Nicolo' Savarino del Comando della Polizia locale di Milano.

© Riproduzione riservata