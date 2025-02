Polizia, consegnati i diplomi di guida sicura a 30 agenti

Como, 24 febbraio 2025 – Una trentina di agenti della Squadra Volante e della Polizia Stradale di Como, questa mattina hanno ottenuto il diploma dei corsi avanzati di guida sicura dell’Aci Como, pensati per migliorare le loro capacità nella gestione delle situazioni di guida complesse.

Un programma formativo innovativo, svolto presso il Centro di Guida Sicura Aci-Sara di Lainate, con gli esperti istruttori di Aci Vallelunga, che hanno accompagnato gli agenti in un percorso didattico e pratico altamente qualificato. Caratterizzato da un approccio didattico innovativo, il corso ha integrato teoria e pratica in modo originale, distinguendosi dai tradizionali corsi di guida sicura, con simulazioni di scenari realistici, ricreati tramite tecnologie all’avanguardia, con la supervisione degli istruttori a bordo pista che comunicavano via radio con gli allievi, aumentando così il realismo dell’esperienza. I

nfatti, solo affrontando il pericolo in modo diretto, senza la protezione di un pilota esperto, è possibile acquisire quella consapevolezza fondamentale per agire correttamente nelle emergenze. La cerimonia ha visto la partecipazione del Questore di Como Marco Calì e del Presidente dell'Aci Como Enrico Gelpi: “Questa iniziativa – ha detto Gelpi - rappresenta un esempio concreto di come formazioni avanzate possano contribuire a preparare al meglio le Forze dell’Ordine ad affrontare le sfide quotidiane". Il Questore ha invece parlato di “iniziativa che coniuga la crescita tecnico professionale dei giovani poliziotti, che hanno avuto il privilegio di frequentare un corso di altissimo livello, con la necessità di risposte sempre più performanti in termini di sicurezza al cittadino”.