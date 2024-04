Più vicini ai loro bimbi ricoverati “Casa Palma“ ospita i genitori

Un luogo confortevole in prossimità dell’ospedale, riservato ai familiari di piccoli pazienti residenti fuori provincia o comunque provenienti da lunghe distanze, permettendo così ai genitori di concentrarsi solo sul benessere dei bambini ricoverati. L’Associazione Palma, da oltre 30 anni vicina alle persone fragili con l’erogazione di servizi in ambito sociale e sanitario, ha dato vita al progetto “Casa Palma“ in collaborazione Asst Lariana, a favore dei famigliari dei pazienti del Dipartimento Materno-Infantile e della Struttura Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale Sant’Anna di Como. Casa Palma offre accoglienza gratuita con due stanze e un appartamento: a disposizione di questo nuovo e necessario servizio, è stata messa una camera con due letti presso il Seminario vescovile di Albate, e una struttura analoga al Don Guanella, con la possibilità di usufruire, sempre gratuitamente, del servizio mensa e lavanderia. Si aggiunge un appartamento con due locali in via Battisti 10, preso in affitto dall’associazione al Centro Cardinal Ferrari di Como e già occupato da genitori ucraini il cui bambino in tenera età deve essere sottoposto a una serie di interventi maxillo facciali da qui all’estate. L’idea è nata da un bisogno concreto evidenziato dal direttore sociosanitario dell’ospedale Sant’Anna Maurizio Morlotti in stretta sinergia con i medici Andrea Di Francesco e Angelo Selicorni. Per maggiori informazioni www.associazionepalma.org Pa.Pi.