Più sicurezza nei parchi. Le telecamere raddoppiano

Raddoppia il numero di telecamere installate nei parchi cittadini, che passeranno da 27 a 57 grazie al contributo del Ministero dell’Interno che fornirà il 50% dei 115mila euro necessari per finanziare l’intervento. Gli occhi elettronici serviranno a dissuadere vandalismi e danneggiamenti, ma saranno utili anche per evitare fenomeni ben più allarmanti come le incursioni notturne nel parco di Villa Calvi, in pieno centro cittadino, dove anche quando i cancelli sono chiusi c’è chi entra scavalcando la recinzione. In un paio di occasioni nei mesi scorsi sono state trovate anche delle siringhe abbandonate, da qui la decisione del Comune di procedere con un giro di vite. Oltre al parco di fronte al municipio le trenta nuove telecamere verranno collocate nell’area verde intitolata a "Baden Powell" in via Carroccio, nel parco Don Gnocchi di via Colombo, in quello "Villefranche" di via California e al parco dedicato a Suor Rita Borghi in via San Giuseppe a Vighizzolo. I nuovi dispositivi elettronici di ultima generazione sono in grado di consentire una perfetta visione a 360° anche di notte.

Ro.Can.