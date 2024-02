Piscine Italcementi. Il restyling sarà avviato tra pochi mesi

Il restyling delle piscine Italcementi è realtà. La Giunta ha deliberato l’interesse pubblico della sistemazione e gestione del centro sportivo. Il prossimo passo sarà l’avvio di una procedura di gara pubblica, con diritto di prelazione riservato al proponente. "L’iter porterà ad avviare il cantiere entro la fine del 2024 - ha spiegato l’assessore allo Sport, Loredana Poli -, il che implica che entro il 2026 Bergamo potrà avvalersi di un impianto rimesso a nuovo, più efficiente e moderno, raccogliendo le tante richieste pervenute negli anni dalle associazioni sportive". Il piano è stato presentato da un pool di società qualificate: Tipiesse, Pederzani Impianti, A&T Europe Spa, Partecipazioni & Gestioni Srl e Iccrea hanno avanzato la proposta al Comune l’estate scorsa. Il valore dell’intervento si aggira sui 20 milioni per i lavori per rimodernare la struttura, ormai vecchia e poco efficiente dal punto di vista energetico e dei consumi, motivi principali delle perdite economiche. La dimostrazione nei bilanci: nel 2023 le bollette si sono attestate a quota 660mila euro, a cui si accompagnano manutenzioni per quasi 300mila euro. "Abbiamo già avviato interlocuzioni con altre amministrazioni per trovare soluzioni alle esigenze delle associazioni durante i lavori e lavoriamo con realtà private, anche cittadine, per assorbire le esigenze del nuoto libero e dei singoli utenti". F.D.