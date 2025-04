Performance e musica. Arriva Atto1: Io e l’Altro

Al Teatro Sociale di Como va in scena “Atto1: Io e l’Altro“, nuovo capitolo di Umano dell’Associazione Human.raw, un progetto che si muove tra performance, musica elettronica ed un’installazione interattiva. Domani dalle 21, le porte del teatro si aprono a una nuova esperienza collettiva. Dopo il debutto dello scorso anno con “Atto0: Umano“, gli spazi teatrali tornano a ospitare una “ricerca aperta“, che attraversa linguaggi, corpi, suoni e immagini. Grazie all’unione di pratiche performative e visive, l’Associazione porta il pubblico sul palco del Teatro per vivere un’esperienza attiva, fatta di movimento e compartecipazione. In questa seconda tappa del racconto, lo spazio è luogo di relazione: dove l’identità si definisce nell’incontro con l’Altro, con ciò che estraneo, instabile e in trasformazione. Un processo artistico che comprende performance, un’installazione interattiva, live set e DJset, con la costruzione di un ambiente condiviso, che accoglie il pubblico come protagonista: un rituale collettivo sotto forma di festa. Protagonisti saranno l’installazione di Ansia Mantovani e il live set site-specific di Roberto Casti “The Outsider (Live)“, l’interpretazione coreografica di Fondiforme - Francesca di Marco e Silvia Cattaneo, con il racconto di due figure nel labirinto dei linguaggi che si incontrano, si scontrano, si riconoscono. A guidarle sarà l’Ambiente: i suoni di Casti, le luci di Niccolò Mauceri e le visual di Margherita Vercesi. Il DJset di Giacomo Bellezza chiuderà la serata. Ad accogliere il pubblico ci sarà anche il team di Party con Noi. I biglietti sono disponibili su Eventbrite, o sul sito www.teatrosocialecomo.it.

Paola Pioppi