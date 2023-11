Per i danni da maltempo decreto da 900mila euro

Buone notizie per gli agricoltori che a luglio hanno subìto danni al raccolto, alle macchine e alle loro proprietà a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che ha provocato trombe d’aria, allagamenti e grandinate da record. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha firmato il decreto di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Como appunto a luglio. "Ringrazio il ministro per aver accolto la nostra richiesta – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi – arrivata dopo un paziente lavoro di raccolta delle segnalazioni delle aziende agricole. Il maltempo di luglio ha colpito al cuore il settore primario proprio nel pieno della stagione". In provincia di Como i danni comprendono la distruzione di colture in campo, lo scoperchiamento dei fabbricati con allagamento di scorte e attrezzature al loro interno, rotture di verri, tegole e coperture, compresi i pannelli fotovoltaici, nonché danneggiamento delle serre. I danni alle strutture, cui fa riferimento il decreto, sono quantificati in 900mila euro.

Ro.C.