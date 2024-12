Pattinaggio sul ghiaccio e la Fabbrica di cioccolato

A partire da domani e per tutta la durata delle feste Lariofiere si trasformerà nel “Parco di Natale“, con tante attrazioni formato famiglia. Un evento organizzato dal polo fieristico di Como e Lecco in collaborazione con il Consorzio Como Turistica già artefice della ‘Città dei Balocchi’. Accanto ai grandi classici della tradizione natalizia, come la Casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la giostra dei bambini, i presepi, il mercatino di Natale con proposte artigianali e idee regalo, troviamo spazi immersivi, spettacoli di luce, alberi parlanti, giochi gonfiabili, attività laboratoriali e animazioni. Tra le novità di questa edizione La Fabbrica del Cioccolato uno spazio a tema per vivere un’esperienza sensoriale, con laboratori per adulti e bambini oltre a degustazioni di cioccolato dall’Italia e dal mondo. Si divertiranno anche gli adulti grazie ai laboratori che propongono l’abbinamento cioccolato con vino, rhum, sakè, in cui si esplora come il cioccolato possa esaltare e fondersi sapientemente ai vari accompagnamenti, e un affondo sulle tecniche di degustazione. Non mancheranno gli spettacoli e i giochi di magia comica, i giochi da tavolo i videogiochi e le console, il calcetto e molte altre animazioni. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 14 alle 19.30 (domenica dalle 10 alle 19.30 - chiusura il giorno di Natale), l’ingresso è gratuito per i bimbi fino a 4 anni, gli altri biglietto a 10 euro con sconti per le famiglie.