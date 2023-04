Pasquetta da bollino nero: traffico e città bloccata per Como-Genoa

Como, 10 aprile 2023 – Si annuncia una Pasquetta da bollino nero sul Lario dove ai turisti si aggiungeranno i tifosi attesi al Sinigaglia per il derby di serie B Como-Genoa. Ieri a regolare il traffico sul lungolago nel tratto che da Sant’Agostino arriva in piazza Cavour c’era una decina di vigili, ma anche così è stato impossibile evitare le code per visitare la nuova passeggiata e per salire in funicolare fino a Brunate. Oggi a partire dalle 9, proprio per la partita, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Sinigaglia, viale Puecher, viale Vittorio Veneto, largo Borgonovo, piazzale Somaini, viale Masia, via Campo Garibaldi, via Vaccho e via Martinelli. Divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Recchi e viale Rosselli, mentre ai pedoni sarà proibito transitare nell’area dei Giardini a Lago, in viale Vittorio Veneto e Largo Borgonovo, per evitare tafferugli con i tifosi diretti allo stadio cittadino. Divieto di sosta con rimozione forzata anche a Lazzago in via Colombo, in prossimità della stazione ferroviaria Grandate-Breccia, con eccezione per le auto dei tifosi del Genoa che potranno parcheggiare in questa zona e poi raggiungere la città con il bus navetta gratuito. Faranno bene ad armarsi di pazienza anche i turisti diretti in Centro e Alto Lago alle prese con il cantiere per la Variante della Tremezzina a Colonno e Griante. Il prefetto Andrea Polichetti ha disposto un sensibile rafforzamento dei servizi di vigilanza stradale da parte della Polizia stradale con l’affiancamento delle altre Forze di Polizia e della Polizia locale. Gli agenti pattuglieranno la Regina anche in moto ed è stata confermata la sospensione del senso unico di Griante fino al 12 aprile