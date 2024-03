Palazzetto, un passo avanti. Firmata la convenzione a quattro anni dal progetto

Dopo tanto fare e disfare si è completato l’iter per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di costruzione di una moderna arena polifunzionale nel comune di Cantù, nonché la successiva gestione e manutenzione per tutta la durata del contratto, prevista per 48 anni a partire dal termine dei lavori di costruzione. La firma della convenzione è l’ultimo tassello della procedura di affidamento che, dopo 4 anni dalla presentazione del progetto preliminare, ha visto a dicembre l’aggiudicazione della gara indetta dalla Provincia di Como e, nel corso del mese di gennaio, la costituzione della Cantù Arena S.p.A., società di progetto affidataria del project financing che vede coinvolti quali promotori e soci della società concessionaria la Cantù Next, in qualità di capofila, oltre a Gallerie Commerciali Bennet, Bennet, Acinque Innovazione (gruppo A2A), Pichler Projects, Ma.Si Group, Cobet, Nessi&Majocchi e Consonnistrade 2001.

La Pallacanestro Cantù avrà così una nuova e innovativa arena, pensata e progettata secondo un concetto ispirato a strutture indoor internazionali. La concessione ha un valore stimato di circa 345 milioni di euro e prevede la realizzazione di un’arena da circa 5.200 posti, un campo di allenamento con una tribuna interna da 150 posti, un campo esterno per il basket 3 contro 3, e uno spazio polifunzionale omologato per ospitare tutti gli eventi indoor, dalla pallavolo al basket in carrozzina.

La natura polifunzionale della struttura consentirà un pieno utilizzo degli spazi per attività di intrattenimento ed eventi extra-sportivi, quali concerti, convegni, eventi fieristici e culturali. L’area di intervento si estenderà su una superficie territoriale di 27.910 mq, e la struttura si svilupperà su tre livelli con, oltre all’arena sportiva, la presenza di un edificio commerciale (media struttura di vendita) ed un edificio dedicato alla ristorazione, nonché un parcheggio privato ad uso pubblico.R.Co.