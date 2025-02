Addio Pianella, sgomberato il palazzetto tempio della pallacanestro Cantù: presto verrà abbattuto

Cucciago (Como) – Si avvicina a grandi passi il giorno dell’addio allo storico Pianella, per quarant’anni il palcoscenico della Pallacanestro Cantù che presto verrà abbattuto per fare posto a delle palazzine. In questi giorni si è conclusa l’operazione di sgombero della struttura da parte dell’attuale proprietario, Davide Marson che in passato è stato anche patron della società sportiva e aveva acquistato il palazzetto alla fine del 2018 per salvare la società sull’orlo del fallimento dopo l’addio di Dmitry Gerasimenko.

Già allora da tempo non si giocava più al Pianella, troppo costoso da riscaldare durante l’inverno, e per questo Marson ha utilizzato per anni la struttura come deposito di legname. Adesso il palazzetto è stato liberato, il prossimo passo sarà la cessione dell’immobile, che potrebbe passare di mano già nelle prossime settimane.

Un acquirente sarebbe già all’orizzonte e toccherà a lui occuparsi della demolizione del Pianella e dell’accordo con il Comune di Cucciago che già da tempo all’interno del proprio Pgt ha individuato l’area come il luogo ideale per realizzare una serie di nuove urbanizzazioni, per un totale di una cinquantina di appartamenti di nuova costruzione. L’obiettivo è metterli sul mercato a un prezzo accessibile per giovani coppie che potranno contare anche su una grande area verde che prenderà il posto dell’immenso parcheggio dove per generazioni hanno parcheggiato le loro auto i tifosi e si sono radunati i pullman delle squadre ospiti. Il palazzetto risorgerà, ma non più a Cucciago, dopo una diaspora durata quasi mezzo secolo tornerà finalmente a Cantù, in corso Europa. Il nuovo progetto prevede la realizzazione di un’arena polifunzionale dotata di oltre 5mila posti a sedere, arena sportiva e tribune, campo di allenamento, spogliatoi e locali accessori. E ancora uffici amministrativi delle società, spazi commerciali, biglietteria e parcheggi. L’intenzione è quella di dare spazio non solo alla pallacanestro e alle altre attività sportive, ma anche a concerti, convention, iniziative culturali e sociali di ogni genere. L’investimento totale ammonta a circa 50 milioni di euro, tra finanziamento dei privati e contributo pubblico da parte della Regione Lombardia e del Comune di Cantù.