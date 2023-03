Il miracolo del beato Padre Ambrosoli: le api fanno il miele nella sua tomba

La tomba del beato Giuseppe Ambrosoli in Uganda

Ronago (Como) - Al miele, il core business di famiglia, padre Giuseppe Ambrosoli ha sempre preferito l’Africa e la vita in missione, sempre dalla parte degli ultimi come medico e religioso. Ma alla fine le api sono riuscite lo stesso a trovarlo e rendergli il loro omaggio postumo. Proprio a lui, membro di una dinastia che sulla lavorazione del miele ha costruito un impero che dalla provincia di Como ha conquistato l’Europa. La scoperta Cinque mesi dopo la beatificazione del religioso comasco, voluta dal Papa e celebrata il 20 novembre scorso a Kalongo in Uganda nell’ospedale da lui fondato, si è saputo che al momento dell’esumazione della sua salma sotto la lapide di cemento è stato trovato un favo colante di miele e perfettamente attivo. “È stato un momento di grande emozione – ricorda la nipote Giovanna che presiede la Fondazione Ambrosoli impegnata nella prosecuzione dell’attività missionaria iniziata dallo zio –. Ero a Kalongo nel novembre del 2020 e ho assistito all’apertura della tomba, per l’esumazione in vista della beatificazione, tutto potevamo immaginarci ma non di trovare delle api al lavoro in un favo. Leggo questo ritrovamento come un segno tangibile di quell’operosità infinita e amorevole che padre Giuseppe ci ha lasciato e...