Como, 10 agosto 2021 – Un prezioso orologio svizzero Patek Philippe è stato venduto all'asta per oltre100mila euro. L'orologio di lusso è stato battuto alla prima asta telematica organizzata dai funzionari delle Dogane e dei monopoli di Como e Lecco. E' stato piazzato a 89.100 euro, quasi tre volte tanto il prezzo iniziale di 32.376 euro. Alla soma per aggiudicarsi il pezzo da collezionismo si aggiungono poi quasi 20mila euro di relativi diritti a carico dell'acquirente, per un totale appunto di oltre 100mila euro.

Si tratta solo di uno dei 94 lotti piazzati alla prima asta condotta telematicamente dagli operatori dell'Istituto Vendite giudiziarie di Como e Lecco, che complessivamente hanno incassato quasi un milione di euro vendendo all'incanto ai migliori offerenti orologi di marca, lingotti d’oro, pietre preziose, gioielli, accessori di moda, monete e medaglie da collezione, smartphone. Tra questi anche 19 medaglie celebrative d'oro, d'argento e di bronzo dedicate a Giovanni Paolo II. Si tratta di beni abbandonati, confiscati, oppure sequestrati per contrabbando.