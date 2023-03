Orologi di lusso all’asta Pezzi di pregio per 2 milioni Serviti a truffare lo Stato

di Paola Pioppi

I due pezzi più prestigiosi sono un orologio in platino, marca Fb Journe, del valore di 128mila euro, e un Audemars Piquet da 125mila euro. Ma il valore complessivo dell’asta online di orologi di pregio che si aprirà l’11 aprile all’Istituto di Vendite Giudiziarie di Como supera il milione e 800mila euro. Sono in tutto 36 pezzi, sequestrati nell’ambito di un procedimento penale della Procura di Como, e ora confiscati, il cui valore sarà incassato dallo Stato.

L’indagine della Guardia di finanza di Ponte Chiasso, a partire dal 2014, aveva monitorato una truffa ai danni dello Stato realizzata con indebiti utilizzi del sistema Tax Free, l’agevolazione riservata a chi risiede al di fuori della Comunità Europea che consente di richiedere a rimborso l’Iva pagata sugli acquisti effettuati in Italia. Gli orologi venivano regolarmente acquistati da orefici comaschi o italiani, esibendo falsi certificati con timbri doganali, accompagnati da documenti di identità altrettanto falsi intestati a soggetti inesistenti, o ignari dell’uso fraudolento della loro identità.

Il commerciante applicava quindi un’agevolazione non dovuta che garantiva un risparmio netto del 20% su ogni acquisto. I pezzi poi viaggiavano avanti e indietro dal confine, venduti a cittadini solitamente svizzeri. Le ipotesi di reato che hanno caratterizzato anni di indagine e i progressivi sequestri erano di truffa ai danni dello Stato e contrabbando. Nel frattempo gli orologi sottoposti a sequestro sono andati incontro a confisca obbligatoria a prescindere dal buon esito del procedimento penale, così come stabilito dalla Corte di Cassazione. Così ora, a fronte di un provvedimento definitivo del gip di Como Carlo Cecchetti, gli orologi sono stati affidati al Givg di Como per l’alienazione. Per partecipare all’asta basta collegarsi al sito www.fallcoaste.it con riferimento al procedimento 24512014.

Gli orologi oggetto d’asta sono già online, mostrandosi in tutto il loro valore. Oltre ai due pezzi la cui quotazione supera i 100mila euro si trovano Rolex da 50 o 60mila euro, ma anche numerosissimi modelli di valore compreso tra i 10 e i 30mila euro, oltre a pezzi di poche migliaia. Compaiono persino un Fortis tipo militare da 70 euro e un cronometro Rolex a cipolla da 250.