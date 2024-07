Ordine degli psicologi e Amministrazione. C’è la firma di un patto

Il Comune di Como ha sottoscritto con l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, un Protocollo d’intesa per la promozione del benessere psicologico dei cittadini. La collaborazione si concretizzerà nella progettazione, valutazione e monitoraggio di interventi di sostegno psicologico, oltre a prevedere possibili erogazioni di servizi. I due enti hanno infatti rilevato numerose necessità: attuare iniziative di sensibilizzazione per valorizzare una prospettiva integrata della salute, favorire gli adolescenti nella "lettura" della complessità dei cambiamenti in atto e realizzare servizi di prevenzione e di sostegno psicologico, con particolare attenzione alla fascia adolescenziale, alla famiglia e ai contesti della comunità. In particolare, partirà l’iniziativa "Sostegno alla crescita degli adolescenti comaschi", con numerose finalità: rispondere ai nuovi bisogni emersi in tema di welfare e salute, specialmente quelli legati alla crescita degli adolescenti e favorire la creazione di una rete fra Comune, scuole, centri di aggregazione, comunità educative, in grado di orientare e sostenere adolescenti, famiglie e comunità. Altri temi riguarderanno la progettazione e realizzazione di iniziative per prevenire forme di disagio adolescenziale.