Operatori ambientali: 120 aspiranti

Boom di domande, molte al femminile, per il bando aperto da Garda Uno alla ricerca di operatori ambientali: delle 120 domande arrivate, il 46% l’ha presentato una donna. La scommessa della multiutility di ampliare l’organico – e inserire sempre più personale femminile – ha funzionato, merito delle facilitazioni tecnologiche per la raccolta su cui l’azienda ha investito, e delle politiche di conciliazione famiglia-lavoro. "Mai come quest’anno ci sono arrivate tante domande. E così tante, in proporzione, da parte di personale femminile – spiegato il direttore del Servizio Igiene Urbana di Garda Uno, Massimo Pedercini – Sicuramente le assunzioni derivano da un certo ricambio generazionale, ma va anche detto che i servizi si sono moltiplicati perché è cresciuto il numero dei Comuni che si sono affidati a Garda Uno per la raccolta differenziata e il Servizio di Igiene urbana".

Dello e Offlaga sono stati tra gli ultimi ad affidare il servizio alla multiutility del Benaco e della Bassa Bresciana. Come tutte le multiutility, anche Garda Uno ha bisogno di persone che gestiscano non solo la raccolta differenziata dei rifiuti bensì l’intero Servizio di Igiene Urbana. Il bando ha funzionato: di 121 persone che hanno fatto domanda, il 60% è risultato idoneo a entrare in graduatoria.

Nel 2024 Garda Uno ha in previsione di assumere 20 dei 60 operatori ecologici. I primi in graduatoria hanno tutti la patente C, quella per guidare i camion), ma tra gli idonei dotati di patente B le valutazioni più alte sono quelle delle donne. L’azienda, che ha anche aderito al progetto Green Academy per formare e avviare al lavoro under 29 che non studiano né lavorano), conferma la disponibilità a pagare il corso di patente C.

