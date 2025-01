Operaio al Bassone: sotto la sella della moto aveva quattro kg di coca

La Polizia di Frontiera di Ponte Chiasso lo ha fermato ieri mattina durante i quotidiani controlli nella zona di retrovalico, trovando quattro chili di cocaina nascosti sotto il sellino dello scooter. Epifanio Di Stefano, operaio di 60 anni residente a Galbiate, è stato così arrestato in flagranza di reato e portato in carcere.

Ad un primo controllo sui documenti, il nominativo dell’uomo è risultato essere già noto alle forze di polizia: i poliziotti hanno quindi deciso di approfondire l’accertamento, anche sulla moto, cercando di capire il motivo per cui fosse diretto in Svizzera. Addosso gli sono stati trovati 600 euro in contanti, e nel sottosella c’erano quattro panetti avvolti nel cellophane, contenenti in tutto 4 chili e 60 grammi di cocaina.

La sostanza è risultata positiva al narcotest speditivo, il reagente che viene utilizzato nell’immediatezza, in attesa delle analisi più approfondite che vengono disposte dalla Procura. Su disposizione del magistrato di turno, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere al Bassone, in attesa dell’interrogatorio di convalida che sarà fissato nelle prossime ore, con il Gip di Como.

Pa.Pi.