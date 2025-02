Como, open day per i passaporti: a disposizione 100 prenotazioni

Como, 25 febbraio 2025 - Open Day Ufficio Passaporti sabato 1° marzo: la Questura di Como mette a disposizione 100 prenotazioni sull’agenda elettronica. L’ufficio passaporti sarà aperto dalle 9 alle 13, per la sola ricezione delle istanze di rilascio passaporti esclusivamente per i cittadini che effettueranno prenotazione online tramite agenda elettronica per quel giorno e fascia oraria. Il servizio, nonostante la veloce tempistica di rilascio a cui la Questura di Como è giunta da tempo, verrà periodicamente riproposto per andare ulteriormente incontro alle esigenze dei cittadini. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nei giorni e negli orari riportati sulla pagina web della Questura di Como, oppure scrivendo a urp.co@poliziadistato.it