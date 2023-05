Oliveto Lario: provinciale 46 ancora chiusa. La riapertura? Forse a metà giugno

È chiusa ormai da quattro settimane la sp46, la strada che da Valbrona scende fino a Oliveto Lario, interrotta dal 24 aprile scorso da una frana che si era abbattuta sulla carreggiata.

I massi si sono staccati dalla parete della montagna e hanno sfondato le reti di protezione, un episodio tutt’altro che isolato secondo i geologi che hanno ispezionato l’area anche con l’aiuto dei droni messi a disposizione della squadra Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) dei Vigili del fuoco. L’intera zona è stata mappata dal cielo, ma adesso è necessario intervenire via terra e realizzare una nuova barriera paramassi in grado di resistere ai distacchi. I tecnici della Provincia di Lecco hanno già ordinato il manufatto, ma occorre attendere i tempi di consegna che si sono dilatati da quando, anche per colpa del conflitto in Ucraina, reperire le materie prime è sempre più complicato.

La Provinciale è dunque destinata a rimanere chiusa ancora a lungo: sicuramente non si parla di riaprirla prima della fine di maggio, ma l’ipotesi più realistica è che gli automobilisti dovranno attendere almeno fino alla metà di giugno. Una situazione che sta provocando parecchio malumore in paese tra i gestori delle attività commerciali che hanno subito notevoli danni economici dalla sua chiusura.

Non se la passano meglio anche i dipendenti, pubblici e privati, che lavorano in provincia di Lecco, costretti da un mese a questa parte a scendere fino a Erba oppure a salire a Magreglio e da lì scendere a Bellagio per fare il giro del lago.