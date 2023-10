Olgiate Comasco, dopo ottant'anni in paese tornano le spoglie di San Gerardo

Olgiate Comasco (Como), 13 ottobre 2023 - Per una settimana, da sabato 14 ottobre a domenica 22, l’urna con il corpo di san Gerardo de’ Tintori, santo popolare che morì il 6 giugno del lontano 1207 a Monza, verrà ospitata a Olgiate Comasco grazie all'aiuto dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. L’urna era già stata ospitata nel 1946 per tre settimane al termine del secondo conflitto mondiale.

La fase di preparazione dell’evento è stato un momento di grande fede: sono state realizzate delle porte celebrative e fedeli, provenienti anche da parrocchie limitrofe, hanno partecipato alle celebrazioni ravvivando in tutti, giovani e anziani, la fede in questo santo popolare.

«Dopo molto lavoro di preparazione finalmente ci siamo – spiega don Flavio Crosta, prevosto di Olgiate Comasco – San Gerardo tornerà nuovamente fra noi. Dopo quasi 80 anni dall’ultima volta, grazie alla disponibilità di mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, e del nostro vescovo, cardinal Oscar Cantoni, le spoglie mortali del Santo di Monza torneranno a varcare il portone della nostra chiesa parrocchiale.Questo avvenimento di grazia, tanto desiderato dalla comunità e dai suoi sacerdoti, si inserisce nel cammino che, come parrocchia, abbiamo iniziato insieme in questo anno speciale».

Molto intenso il programma che si aprirà sabato 14 ottobre nel primo pomeriggio con l’arrivo dell’urna del Santo in località San Gerardo, scortata dalla polizia locale e dalla protezione civile. Alle 15 inizierà la solenne processione che porterà le spoglie di san Gerardo dalla chiesa a lui dedicata verso la parrocchiale di SS. Ippolito e Cassiano, dove alle 16 avrà inizio la celebrazione della santa messa solenne presieduta da monsignor Dario Edoardo Viganò, vicecancelliere dell’Accademia Pontificia.

Dopo il saluto di benvenuto del parroco e prima della celebrazione della santa messa, monsignor Viganò darà lettura del messaggio che papa Francesco ha scritto per l’occasione al prevosto di Olgiate, don Flavio Crosta.Il programma prevede il raduno diocesano delle Confraternite con processione e solenni vespri domenica 15 ottobre, momenti di preghiera dedicati alle categorie fragili, per cui Gerardo ha speso la sua vita, come la preghiera della Terza Età con i sacerdoti malati e anziani dell’Istituto S. Croce di Como lunedì pomeriggio e la preghiera con la Casa Anziani, l’Unitalsi e le associazioni Alveare, Fondazione Paolo e Piera e Arca 88 nel pomeriggio di mercoledì.

Venerdì 20 ottobre alle ore 20.45 mons. Ennio Apeciti terrà la conferenza "Farsi prossimo: un santo in uscita".

Sabato 21 ottobre è prevista la veglia Missionaria del Vicariato e a seguire la veglia di preghiera per tutta la notte, guidata dai giovani della parrocchia.Durante tutta la settimana al termine delle messe vi sarà possibilità di devozione personale e l’acquisto dell’Indulgenza Plenaria. La chiusura in forma solenne presieduta dal cardinal Oscar Cantoni, vescovo di Como, si svolgerà domenica 22 ottobre alle ore 16, al termine della quale l’urna del Santo proseguirà la sua peregrinatio alla volta di Figino Serenza, diocesi di Milano.