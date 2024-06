Olgiate Comasco: Matteo Rossi vola alla Nasa grazie alla generosità dei compaesani

Olgiate Comasco, 10 giugno 2024 – Sogna di volare un giorno tra le stelle Matteo Rossi, 23 anni, prossimo alla laurea in Ingegneria spaziale al Politecnico di Milano che, in attesa di andare nello spazio, trascorrerà l’estate a Houston per partecipare all’International Space University (Isu) organizzato dalla Rice University e dal Johnson Space Center, sede della Mission Control Room della Nasa.

Palestra di astronauti

Un’esperienza straordinaria, riservata ogni anno ad appena 120 ragazzi in tutto il mondo, scelti per essere autentici geni nelle materie scientifiche. È proprio qui che negli ultimi 30 anni hanno mosso i primi passi gli astronauti protagonisti delle missioni in orbita, ma anche il personale che prepara e segue i lanci da terra. Matteo ci ha messo tutto il proprio straordinario talento per essere scelto, ma a dargli una mano per pagare il viaggio e il soggiorno hanno pensato anche tanti amici di Olgiate Comasco, dove vive con la famiglia, che tramite i social gli hanno permesso di raccogliere 8mila euro nell’arco di poche settimane.

Il contributo degli amici

"Se si sogna da soli è solo un sogno – spiega il sindaco Simone Moretti – Se si sogna insieme, è la realtà che comincia. Siamo tutti molto felici per Matteo, buon viaggio a Houston". E proprio il contributo degli amici di Olgiate è stato determinante per mettere insieme i 20mila euro necessari per pagare il vitto, l’alloggio, le attività didattiche del corso e integrare la borsa di studio dell’Agenzia Spaziale Europea che aveva assegnato a Matteo 12mila euro.

“Avevo versato una caparra di mille euro con i miei risparmi – spiega Matteo – Ho scelto di chiedere aiuto alla mia comunità e alle persone che mi conoscono per non gravare ulteriormente sul bilancio della mia famiglia. Ringrazio chi mi ha aiutato a coronare questo sogno, mi impegno ad aggiornare via social sulle mie esperienze di studio negli Usa".

Il progetto vincente

Alla Nasa il geniale Matteo porterà anche il progetto che gli ha fatto vincere nel novembre 2023 a Brema il concorso della start-up francese LeanSpace: lo sviluppo di un sito di Mission Control per satelliti, in gara con team da tutta Europa.

Nel novembre 2022 lo studente di Olgiate è entrato a far parte di PoliSpace, associazione studentesca dedicata alla ricerca e allo sviluppo di progetti spaziali come il mini satellite CubeSat.