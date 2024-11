A Olgiate Comasco una fuga a tutta velocità per quindici chilometri. Arrestato un 32enne

Olgiate Comasco (Como), 22 novembre 2024 – Una fuga ad alta velocità tra Olgiate Comasco e Bulgarograsso, culminata con l’arresto di Klodian Vasej, albanese di 32 anni senza fissa dimora, che si trovava su una Volkswagen Golf. L’inseguimento è avvenuto mercoledì sera, quando la pattuglia ha incrociato l’auto, notando che il conducente ha subito cercato di cambiare strada e allontanarsi.

Si è quindi innescato un inseguimento per una quindicina di chilometri sulla strada provinciale. Quando la macchina è stata bloccata, due dei tre occupanti sono riusciti a scappare, mentre Vasej è stato preso e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto di grimaldelli e detenzione di sostanze stupefacenti. L’auto era stata rubata a Saluzzo, in Piemonte, il 5 luglio, con applicate targhe di un veicolo avviato alla demolizione. A bordo c’erano monili in oro, monete varie per un ammontare di oltre 400 euro, arnesi da scasso, radio portatili e una trentina di grammi di hascisc. Su disposizione del magistrato di turno della Procura, Vasej è stato portato in carcere al Bassone. A suo carico, pendeva inoltre un ordine di carcerazione per una pena definitiva di 4 anni, per furto aggravato commesso due anni fa.